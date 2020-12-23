Мороз до -10 и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

В среду, 23 декабря, преимущественно по всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха в регионах будет колебаться от -4 до +7, а ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -10.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях будет идти дождь. Мокрым снегом сегодня укроет Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. Во всех остальных регионах будет сухо, но пасмурно.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +2 до +7, а ночью столбики термометров покажут -2 +2.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +3, а ночью от -9 до -1.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах -4 +2 градуса, а ночью -10 -1.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет снег с дождем. Температура воздуха днем составит от -1 до +2, а ночью от -5 до -1.

Напомним, в Украине 23 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о гололеде на дорогах.

Также ранее сообщалось, что в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.