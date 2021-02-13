Morgan Stanley изучает возможность инвестиций в биткойн, - Bloomberg

Как отмечает издание, биткойн все еще пытается завоевать признание в традиционной финансовой индустрии. Но четырехкратный скачок за четыре месяца подогрел интерес клиентов, в результате чего игнорировать цифровой актив стало еще труднее.

Получив внимание крупных хедж-фондов, криптовалюта недавно добилась прогресса и среди таких как компаний, как Mastercard и Bank of NY Mellon. Буквально на этой неделе Tesla, ведущий производитель электромобилей, также поддержала биткойн, инвестировав 1,5 млрд долларов и планирует начать принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Рассмотрение вопроса может в конечном итоге привести к тому, что Morgan Stanley решит держаться подальше от биткойна. Предыдущие ралли криптовалюты также вызвали всплеск интереса на Уолл-стрит, который затем угасал.

Counterpoint Global делает ставки на уникальные компании, рыночная стоимость которых может значительно возрасти. Группа контролирует около 19 фондов, пять из которых достигли прибыли, превышающей 100% в 2020 году.