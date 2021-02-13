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Morgan Stanley вивчає можливість інвестицій у біткойн, - Bloomberg

Автор: Олександр Білоус

Інвестиційний підрозділ Morgan Stanley вивчати можливість додавання біткойна в перелік активів для вкладень. Підрозділ Counterpoint Global управляє пайовими інвестиційними фондами об'ємом 150 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з питанням.

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Як зазначає видання, біткойн все ще намагається завоювати визнання традиційної фінансової індустрії. Але чотириразовий стрибок за чотири місяці підігрів інтерес клієнтів, в результаті чого ігнорувати цифровий актив стало ще важче.

Одержавши увагу великих хедж-фондів, криптовалюта нещодавно домоглася прогресу і серед таких компаній, як Mastercard і Bank of NY Mellon. Буквально на цьому тижні Tesla, провідний виробник електромобілів, також підтримала біткойн, інвестувавши 1,5 млрд доларів і планує почати приймати криптовалюту в якості оплати.

Розгляд питання може в кінцевому підсумку призвести до того, що Morgan Stanley вирішить триматися подалі від біткойна. Попередні ралі криптовалюти також викликали сплеск інтересу на Уолл-стріт, який потім згасав.

Counterpoint Global робить ставки на унікальні компанії, ринкова вартість яких може значно зрости. Група контролює близько 19 фондів, п'ять з яких досягли прибутку, що перевищує 100% у 2020 році.

Раніше на цьому тижні ціна біткойна піднялася до рекордного рівня після того, як Tesla Inc Ілона Маска оголосила, що купила криптовалюту на суму 1,5 млрд доларів і незабаром прийме її як форми оплати за свої автомобілі. На новинах від Tesla біткойн досяг рекорду в 47 565 доларів.

Біткойн виріс 11 лютого більш ніж на 8% до рекордно високого рівня в 48 481 долар. Це сталося після того, як Bank of NY Mellon заявив, що сформував підрозділ цифрових активів.

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