Morgan Stanley вивчає можливість інвестицій у біткойн, - Bloomberg

Як зазначає видання, біткойн все ще намагається завоювати визнання традиційної фінансової індустрії. Але чотириразовий стрибок за чотири місяці підігрів інтерес клієнтів, в результаті чого ігнорувати цифровий актив стало ще важче.

Одержавши увагу великих хедж-фондів, криптовалюта нещодавно домоглася прогресу і серед таких компаній, як Mastercard і Bank of NY Mellon. Буквально на цьому тижні Tesla, провідний виробник електромобілів, також підтримала біткойн, інвестувавши 1,5 млрд доларів і планує почати приймати криптовалюту в якості оплати.

Розгляд питання може в кінцевому підсумку призвести до того, що Morgan Stanley вирішить триматися подалі від біткойна. Попередні ралі криптовалюти також викликали сплеск інтересу на Уолл-стріт, який потім згасав.

Counterpoint Global робить ставки на унікальні компанії, ринкова вартість яких може значно зрости. Група контролює близько 19 фондів, п'ять з яких досягли прибутку, що перевищує 100% у 2020 році.