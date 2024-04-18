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Моравецький заявив, що Кремль активно впливає на всі групи ЄС

Європа, Четвер 18 квітня 2024 10:28
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Моравецький заявив, що Кремль активно впливає на всі групи ЄС Фото: колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія проникла у всі політичні групи в Європейський парламент. Це стосується навіть європейських консерваторів і реформістів (ЕСР).

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Euractiv.

Це за його словами, пояснюється тим, що росіяни є "майстрами пропаганди".

"Росіяне дуже активні у всіх (політичних, - ред) групах ЄС", - сказав Моравецький, додавши, що він "не здивований" останнім скандалом, так званим RussiaGate.

О чем речь?

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що РФ підкупала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди. За його словами, було налажено тісне співробітництво між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі. В Бельгии почали розслідування.

У свою чергу, прем’єр Бельгії повідомив журналістам, що це було сказано з санкціями Чехії проти новинного сайту "Голос Європи". З допомогою нього також поширювалася російська пропаганда.

До цього 27 березня розслідування чеської і польської влади виявило те, що, за їх словами, в Європі діяла проросійська операція впливу в Європі за участю проросійської пропагандистської мережі, координованої РФ - "Голос Європи". Зокрема, це ЗМІ все ще рече з Казахстану.

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