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Моравецкий заявил, что Кремль активно влияет во всех группах ЕС

Европа, Четверг 18 апреля 2024 10:28
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Моравецкий заявил, что Кремль активно влияет во всех группах ЕС Фото: бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия проникла во все политические группы в Европейском парламенте. Это касается даже европейских консерваторов и реформистов (ЕСР).

Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Euractiv.

Это по его словам, объясняется тем, что россияне являются "мастерами пропаганды".

"Россияне очень активны во всех (политических, - ред) группах ЕС", - сказал Моравецкий, добавив, что он "не удивлен" последним скандалом, так называемым RussiaGate.

О чем речь?

Напомним, недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что РФ подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети. В Бельгии начали расследование.

В свою очередь, премьер Бельгии рассказал журналистам, что это было сказано с санкциями Чехии против новостного сайта "Голос Европы". С помощью него российская пропаганда также распространялась.

До этого, 27 марта расследование чешских и польских властей выявило то, что, по их словам, в Европе действовала пророссийская операция влияния в Европе с участием пророссийской пропагандистской сети, координируемой РФ - "Голос Европы". В частности это СМИ все еще вещает из Казахстана.

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