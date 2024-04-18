Моравецкий заявил, что Кремль активно влияет во всех группах ЕС

Россия проникла во все политические группы в Европейском парламенте. Это касается даже европейских консерваторов и реформистов (ЕСР).

Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Euractiv .

Это по его словам, объясняется тем, что россияне являются "мастерами пропаганды".

"Россияне очень активны во всех (политических, - ред) группах ЕС", - сказал Моравецкий, добавив, что он "не удивлен" последним скандалом, так называемым RussiaGate.

О чем речь?

Напомним, недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что РФ подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети. В Бельгии начали расследование.

В свою очередь, премьер Бельгии рассказал журналистам, что это было сказано с санкциями Чехии против новостного сайта "Голос Европы". С помощью него российская пропаганда также распространялась.

До этого, 27 марта расследование чешских и польских властей выявило то, что, по их словам, в Европе действовала пророссийская операция влияния в Европе с участием пророссийской пропагандистской сети, координируемой РФ - "Голос Европы". В частности это СМИ все еще вещает из Казахстана.