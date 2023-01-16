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Моравецький про удар по Дніпру: РФ потрібно негайно зупинити

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російська Федерація, ведучи повномасштабну війну проти України, навмисно продовжує атакувати цивільні об'єкти та обстрілювати мирних громадян, тим самим свідомо скоюючи воєнні злочини, і світова спільнота має зупинити країну-агресора.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Росія навмисно продовжує скоювати воєнні злочини проти мирного населення. Це нелюдяно", - зазначив Моравецький.

Глава польського уряду наголошує на важливості допомоги Україні, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

"Ми маємо діяти зараз і змусити її зупинитися", - пише він.

Свій пост Моравецький супроводив відео про наслідки російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, де продовжуються рятувальні роботи.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, російські окупанти під час масованого удару по Україні атакували багатоповерховий будинок у Дніпрі. Станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих і рятувальники продовжують роботи з розбору завалів, під якими можуть перебувати від 30 до 40 людей. До лікарень звернулося вже 75 мирних мешканців.

Додамо, що президент Володимир Зеленський різко відреагував на обстріл РФ житлового будинку в Дніпрі. Він зазначив, що Україна знайде всіх причетних до цього терору.

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