Моравецкий: Путин много раз лгал о Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин "много раз лгал о Польше", всегда делая это "сознательно". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте главы польского правительства.

По словам Моравецкого, ложь с российской стороны обычно поступает в тех случаях, когда "российские власти чувствуют международное давление, связанное с их деятельностью".

Моравецкий напомнил, что Польша первой испытала на себе агрессию нацистской Германии, и что Польша была первой страной, "которая боролась за защиту свободной Европы".

При этом без соучастия тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, национал-социалистам не удалось бы взять Европу под свой контроль, утверждает также Моравецкий.

"Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно завоевывать новые страны и отправлять евреев в гетто", - написал польский премьер-министр.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел (МИД) Польши обвинил российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слабость европейского ответа на агрессию России в Азовском море объясняется тем, что часть стран Европейского союза устала от этого конфликта.