Моравецкий отреагировал на протесты против ужесточения запрета абортов в Польше

Фото: Матеуш Моравецкий (facebook.com MorawieckiPL)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на решение Конституционного суда, которое усилило запрет абортов, и на волны протестов, начавшихся по этому поводу. Он также призвал всех демонстрантов к миру.

Об этом сообщает RMF24.

По словам Моравецкого, под запрет не попадают случаи, когда жизнь беременной женщины находится под угрозой, и решение суда касается только так называемых "евгенических причин" аборта.

"Я буду рекомендовать пренатальные обследования для всех женщин. Очень важно обследовать развитие ребенка с самых ранних этапов... О каждом ребенке и всех женщинах заботятся и будут тщательно заботиться", - сказал он.

Также он предостерег протестующих от "актов агрессии, нападений и вандализма", отметив, что на них будут решительно реагировать. Кроме того, премьер считает, что протесты создают дополнительную опасность из-за ситуации с коронавирусом.

"Я обращаюсь к молчаливому большинству польских семей - спасибо за ваше спокойствие. Пожалуйста, пусть перевесит мудрость молчаливого большинства. Польша у нас одна и нам всем в ней жить. Давайте уважать друг друга", - заявил Моравецкий.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты из-за такого решения суда.