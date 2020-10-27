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Моравецький відреагував на протести проти посилення заборони абортів в Польщі

Варшава, Вівторок 27 жовтня 2020 15:18
Моравецький відреагував на протести проти посилення заборони абортів в Польщі
Фото: Матеуш Моравецький (facebook.com MorawieckiPL)
Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів, та на хвилі протестів, що почалися з цього приводу. Він також закликав усіх демонстрантів до миру.

Про це повідомляє RMF24.

За словами Моравецького, під заборону не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки під загрозою, і рішення суду стосується тільки так званих "євгенічних причин" аборту.

"Я рекомендуватиму пренатальні обстеження для усіх жінок. Дуже важливо обстежувати розвиток дитини з найбільш ранніх етапів... Про кожну дитину і кожну жінку дбають і будуть ретельно дбати", - сказав він.

Також він застеріг протестувальників від "актів агресії та нападів та вандалізму", зазначивши, що на них будуть рішуче реагувати. Крім того, прем’єр вважає, що протести створюють додаткову небезпеку через ситуацію з коронавірусом.

"Я звертаюся до мовчазної більшості польських родин - дякую за ваш спокій. Будь ласка, нехай переважить мудрість мовчазної більшості. Польща у нас одна і нам усім у ній жити. Давайте поважати одне одного", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Після цього у Варшаві відбуваються масові протести через таке рішення суду.

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