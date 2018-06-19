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Моравецкий назвал строительство Nord Stream 2 опасностью для Украины и Польши

НовостиОбщество    19.06.2018 - 15:54
Фото: Матеуш Моравецкий (lickr.com/Kancelaria Premiera)
Фото: Матеуш Моравецкий (lickr.com/Kancelaria Premiera)

Премьер Польши обсудил строительство российского газопровода Nord Stream 2 с канцлером Германии Меркель

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал строительство российского газопровода Nord Stream 2 угрозой как для Украины, так и для Польши. Об этом он сказал Моравецкий после встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает "Польское радио".

"Мы постоянно стараемся напоминать о том, что это опасность для Украины и всей Европы; это дальнейшая монополизация поставок газа, а не диверсификация", - подчеркнул польский премьер.

"Мы в одной группе относительно взглядов на климат и многих европейских тем", - заявил Моравецкий.

Польский премьер также подчеркнул, что Польша четко акцентирует внимание на рисках, связанных со строительством Nord Stream 2.

"Мы надеемся на жесткую позицию нескольких стран. Имеем надежду, что Nord Stream 2 и дискуссию вокруг него, как часть третьего энергетического пакета, будут внесены в газовой директивы", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша требует Евросоюз ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС, которая затрудняет строительство газопровода "Северный поток 2".

Украина создает группу в ЕС для противодействия "Северному потоку-2", - Порошенко В Конгрессе США обсудят вопрос строительства "Северного потока-2" в конце июня
Теги публикации: Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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