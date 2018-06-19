Моравєцький назвав будівництво Nord Stream 2 небезпекою для України і Польщі

Прем'єр Польщі обговорив будівництво російського газопроводу Nord Stream 2 із канцлером Німеччини Меркель

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький назвав будівництво російського газопроводу Nord Stream 2 загрозою як для України, так і для Польщі. Про це він сказав Моравєцький після зустрічі у Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає "Польське радіо".

"Ми постійно намагаємося нагадувати про те, що це небезпека для України та цілої Європи; це подальша монополізація постачань газу, а не диверсифікація", - підкреслив польський прем’єр.

"Ми є в одній групі щодо поглядів на клімат та багатьох європейських тем", - заявив Моравєцький.

Польський прем’єр також підкреслив, що Польща чітко наголошує на ризиках, пов’язаних з будівництвом Nord Stream 2.

"Ми сподіваємося на жорстку позицію декількох країн. Маємо надію, що Nord Stream 2 та дискусію довкола нього, як частину третього енергетичного пакету, буде внесено до газової директиви", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща вимагає Євросоюз пришвидшити роботу над змінами у газовій директиві ЄС, яка ускладнює будівництво газопроводу "Північний потік 2".