Мораторій на перевірки бізнесу буде, але не для всіх: Свириденко відкрила плани

"Що стосується мораторію на перевірки - ми це рішення зробимо, мораторій для перевірок правоохоронними органами", - підкреслила глава уряду.

Свириденко зазначила, що перевірки завжди були головною проблемою для українських підприємців. І зараз уряд працює з Офісом генпрокурора, щоб провести "якісний огляд справ, пов'язаних із бізнесом".

"Нам дуже важливо, щоб тільки за санкціями прокурора, можливо, обласного і районного прокурорів, відкривалася справа, пов'язана з діяльністю бізнесу", - розповіла прем'єр.

Вона уточнила, що відкриття справи блокує роботу українського підприємства. Щоб вирішити проблему, генеральний прокурор Руслан Кравченко має підготувати комплекс дій.

"При цьому недобросовісний бізнес продовжуватимуть перевіряти", - запевнила Свириденко.