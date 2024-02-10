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Moody's вперше в історії знизила кредитний рейтинг Ізраїлю

Ізраїль, Субота 10 лютого 2024 22:47
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Moody's вперше в історії знизила кредитний рейтинг Ізраїлю Фото: Moody's знизила кредитний рейтинг Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міжнародне рейтингове агентство Moody's понизило кредитний рейтинг Ізраїлю з A1 до А2. Це сталося вперше в історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення Moody's.

"Moody's знизило рейтинги Ізраїлю в іноземній та національній валютах до A2 з A1. Moody's також знизило пріоритетні незабезпечені рейтинги Ізраїлю в іноземній та національній валюті до А2 з А1, а також пріоритетні незабезпечені рейтинги шельфових облігацій в іноземній валюті та пріоритетні незабезпечені рейтинги програми MTN до A2 з A1. Прогноз "Негативний", - йдеться в оголошення агентства.

Основною причиною зниження рейтингу стала війна Ізраїлю з ХАМАС, а також можливі політичні наслідки від цієї війни та удар по фінансовій системі Ізраїлю в результаті неї. Проблемним питанням є і тривалість конфлікту, оскільки вона сьогодні не зрозуміла.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

У жовтні 2023 року бойовики ХАМАС атакували територію Ізраїлю із Сектора Газа. За кілька днів терористи вбили 1200 цивільних і солдатів та викрали близько 250 осіб.

Після цього Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

У листопаді внаслідок переговорів з обміну заручниками, бойовики ХАМАС звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських ув'язнених. Однак згодом сторони поновили активні бойові дії в регіоні.

Згодом Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Бойові дії в Секторі Газа досі тривають.

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