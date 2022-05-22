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Moody's снизило рейтинг Украины. Прогноз - негативный

Фото: агентство Moody's снизило рейтинг Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины с Caa2 до Caa3. Moody's также изменило на негативный прогноз рейтингов, находящихся на пересмотре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Понижение рейтингов до Caa3 обусловлено повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины из-за вторжения России, что приведет к более затяжному военному конфликту, чем изначально ожидало агентство Moody's, что увеличивает вероятность реструктуризации долга и убытков частных кредиторов", - говорится в сообщении.

При этом Moody's отметило, Украина получает средства международной финансовой поддержки, которые помогают смягчить непосредственные риски ликвидности. Однако с этим связан значительный рост государственного долга.

"Обеспокоенность по поводу устойчивости такого высокого бремени государственного долга может препятствовать дальнейшему доступу к официальному финансированию для целей обслуживания коммерческого долга", - говорится в обзоре.

Негативный прогноз отражает высокую степень неопределенности в отношении того, как будет развиваться вторжение России и каковы будут его кредитные последствия.

"Более затяжной военный конфликт после вторжения России будет поддерживать очень высокие потребности в финансировании в течение длительного периода и приведет к дальнейшему увеличению долгового бремени. Следовательно, возмещение инвесторами в случае дефолта может быть ниже 65-80%, что соответствовало бы рейтингу ниже Caa3", - отмечается в сообщении.

Отметим, согласно шкале Moody's, рейтинг Caa3 означает близость эмитента к дефолту с небольшим шансом возврата средств.

Напомним, ранее Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило Россию о дефолте, в случае если она не проведет выплаты в твердой валюте, а в рублях.в

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