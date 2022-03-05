UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в РФ

Автор: Сергей Сурепин

Moody's Corp поддержала санкции против РФ. Компания приостанавливает коммерческую деятельность в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-релиз компании.

Приостановка распространяется на операции международного рейтингового агентства Moody's Investors Service (MIS). Также это касается деятельности Moody's Analytics (MA).

MIS будет поддерживать аналитическое покрытие действующих рейтингов за пределами РФ. В компании заявили, что продолжат поддерживать своих сотрудников в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация