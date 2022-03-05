Moody's призупиняє комерційну діяльність в РФ

Moody's Corp підтримала санкції проти РФ. Компанія припиняє комерційну діяльність в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-реліз компанії.
Призупинення поширюється на операції міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service (MIS). Також це стосується діяльності Moody's Analytics (MA).
MIS буде підтримувати аналітичне покриття діючих рейтингів за межами РФ. У компанії заявили, що продовжать підтримувати своїх співробітників в РФ.
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