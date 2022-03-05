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Moody's призупиняє комерційну діяльність в РФ

Автор: Сергій Сурепін

Moody's Corp підтримала санкції проти РФ. Компанія припиняє комерційну діяльність в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-реліз компанії.

Призупинення поширюється на операції міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service (MIS). Також це стосується діяльності Moody's Analytics (MA).

MIS буде підтримувати аналітичне покриття діючих рейтингів за межами РФ. У компанії заявили, що продовжать підтримувати своїх співробітників в РФ.

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