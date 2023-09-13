Монстр єдиноборств на 21 мільярд. UFC поглинув головну імперію реслінгу

Власники Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) з американської холдингової компанії Endeavor Group Holdings взяли під контроль культовий реслінг-промоушн World Wrestling Entertainment.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.
Чемпіонат UFC і промоушн WWE об'єдналися в нову корпорацію, що отримала назву TKO Group Holdings. Виконавчим директором спільної компанії буде Арі Емануель.
Загальна капіталізація нової організації єдиноборств склала 21,4 млрд євро. Власникам UFC дісталися 51% акцій TKO Group Holdings. Натомість інвестори WWE забрали 49%. Акції щойно створеної корпорації вже почали продавати на Нью-Йоркській фондовій біржі.
Керівні посади в Абсолютному бійцівському чемпіонаті та Світових реслінг-розвагах змін не зазнали. Дана Вайт продовжить керувати UFC, а Нік Хан – WWE. Щоправда, тепер над ними в ієрархії менеджменту будуть перебувати виконавчий голова Вінс Макмен (засновник WWE) та президент Марк Шапіро (колишній менеджер медіакорпорації ESPN).
Заснований під назвою Capitol Wrestling Corporation у 1953 році, реорганізований Titan Sports у 1980-му реслінг-промоушн. Регулярний організатор особливого виду розваг, що поєднує матчі з елементами боротьби та акторської гри, перебіг яких і результат визначені заздалегідь.
WWE за десятиліття еволюціонувала в глобальну розважальну імперію. Сфера діяльності не обмежується виставковими поєдинками. Компанія займається кінематографом, а також ліцензуванням інтелектуальної власності на кшталт відеоігор і колекційних фігурок.
На відміну від UFC, реслінг під егідою WWE не є змагальним спортом. Уперше публічно Вінс Макмен заявив про це в 1989 році, що дозволило промоушну уникнути податків атлетичних комісій. Для свого продукту він натомість вигадав назву "спортивна розвага".
Шоу WWE регулярно залучають різноманітних селебрітіс. Зокрема, у 2007 році до WrestleMania 23 приєднався майбутній президент США Дональд Трамп. За результатами "битви мільярдерів" ексцентричний магнат і політик поголив налисо Макмена.
До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.
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