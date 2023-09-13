Монстр єдиноборств на 21 мільярд. UFC поглинув головну імперію реслінгу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії .

Чемпіонат UFC і промоушн WWE об'єдналися в нову корпорацію, що отримала назву TKO Group Holdings. Виконавчим директором спільної компанії буде Арі Емануель.

Загальна капіталізація нової організації єдиноборств склала 21,4 млрд євро. Власникам UFC дісталися 51% акцій TKO Group Holdings. Натомість інвестори WWE забрали 49%. Акції щойно створеної корпорації вже почали продавати на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Керівні посади в Абсолютному бійцівському чемпіонаті та Світових реслінг-розвагах змін не зазнали. Дана Вайт продовжить керувати UFC, а Нік Хан – WWE. Щоправда, тепер над ними в ієрархії менеджменту будуть перебувати виконавчий голова Вінс Макмен (засновник WWE) та президент Марк Шапіро (колишній менеджер медіакорпорації ESPN).

Що відомо про World Wrestling Entertainment (WWE)

Заснований під назвою Capitol Wrestling Corporation у 1953 році, реорганізований Titan Sports у 1980-му реслінг-промоушн. Регулярний організатор особливого виду розваг, що поєднує матчі з елементами боротьби та акторської гри, перебіг яких і результат визначені заздалегідь.

WWE за десятиліття еволюціонувала в глобальну розважальну імперію. Сфера діяльності не обмежується виставковими поєдинками. Компанія займається кінематографом, а також ліцензуванням інтелектуальної власності на кшталт відеоігор і колекційних фігурок.

На відміну від UFC, реслінг під егідою WWE не є змагальним спортом. Уперше публічно Вінс Макмен заявив про це в 1989 році, що дозволило промоушну уникнути податків атлетичних комісій. Для свого продукту він натомість вигадав назву "спортивна розвага".

Шоу WWE регулярно залучають різноманітних селебрітіс. Зокрема, у 2007 році до WrestleMania 23 приєднався майбутній президент США Дональд Трамп. За результатами "битви мільярдерів" ексцентричний магнат і політик поголив налисо Макмена.