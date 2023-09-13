Монстр единоборств на 21 миллиард. UFC поглотил главную империю рестлинга

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании .

Чемпионат UFC и промоушн WWE объединились в новую корпорацию, получившую название TKO Group Holdings. Исполнительным директором совместной компании будет Ари Эмануэль.

Общая капитализация новой организации единоборств составила 21,4 млрд евро. Владельцам UFC достались 51% акций TKO Group Holdings. В свою очередь инвесторы WWE забрали 49%. Акции только что созданной корпорации уже начали продавать на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Руководящие должности в Абсолютном бойцовском чемпионате и Мировых рестлинг-развлечениях перемен не претерпели. Дана Уайт продолжит управлять UFC, а Ник Хан – WWE. Правда, теперь над ними в иерархии менеджмента будут находиться исполнительный глава Винс Макмэн (основатель WWE) и президент Марк Шапиро (бывший менеджер медиакорпорации ESPN).

Что известно о World Wrestling Entertainment (WWE)

Основанный под названием Capitol Wrestling Corporation в 1953 году, реорганизованный Titan Sports в 1980-м рестлинг-промоушн. Регулярный организатор особого вида развлечений, объединяющий матчи с элементами борьбы и актерской игры, ход которых и результат определены заранее.

WWE за десятилетия эволюционировала в глобальную развлекательную империю. Сфера деятельности не ограничивается выставочными поединками. Компания занимается кинематографом, а также лицензированием интеллектуальной собственности вроде видеоигр и коллекционных фигурок.

В отличие от UFC, рестлинг под эгидой WWE не является соревновательным спортом. Впервые публично Винс Макмэн заявил об этом в 1989 году, что позволило промоушну избежать налогов атлетических комиссий. Для своего продукта он придумал название "спортивное развлечение".

Шоу WWE регулярно привлекают разнообразных селебритис. В частности, в 2007 году к WrestleMania 23 присоединился будущий президент США Дональд Трамп. По результатам "битвы миллиардеров" эксцентричный магнат и политик побрил налысо Макмэна.