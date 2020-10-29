У Монреалі застрелили чоловіка з ножем, який напав на поліцію

Фото: автомобіль поліції Монреаля (ckom.com)

В Монреалі поліцейські застрелили чоловіка, який ходив по вулиці з ножем. В одному з епізодів він хотів напасти на співробітників поліції.

Про це повідомляє CBC.

Близько 6:00 у п'ятницю в поліції отримали дзвінок від чоловіка, який перебував у критичній ситуації. Після прибуття правоохоронців було виявлено, що на вулиці знаходиться чоловік з ножем.

Спочатку поліцейські залишилися в машині, оскільки 30-річний чоловік, побачивши їх, пішов до автомобіля. Коли ж він відвернувся попрямував до іншого авто, поліцейські вийшли, щоб втрутитися в ситуацію. Тоді і був зроблений постріл.

Зараз в поліції розслідують обставини інциденту і правоту співробітників.

Раніше повідомлялося, що у німецькому Кемпене сьогодні ввечері автомобіль в'їхав у натовп людей на тротуарі. В результаті інциденту одна людина загинула та щонайменше троє були травмовані.

Нагадаємо, у вересні Маріуполі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії поранення отримали дві жінки, які перебували в той час на зупинці.