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В Монреале в офисе компании Ubisoft, вероятно, захватили заложников

Автор: Роман Тверденко

В Монреале у офиса компании-разработчка игр Ubisoft происходит полицейская операция. В здании предположительно есть заложники.

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Об этом сообщают канадские издания CBC и Journal de Montreal.

Улицы возле штаб-квартиры компании перекрыты, полиция рекомендует людям избегать перемещания в районе здания, где собралось много представителей правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов окружили здание для возможного проведения спецоперации.

На крыше штаб-квартиры находится собралась группа людей, выход на нее забаррикадирован. СМИ заявляют о захвате людей в заложники, но в полиции пока эту информацию не подтвердили, заявив, что информация проверяется.

Напомним, в октябре в Монреале полицейские застрелили мужчину, который ходил по улице с ножом. В одном из эпизодов он хотел напасть на сотрудников полиции.

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