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У Монреалі в офісі компанії Ubisoft, можливо, захопили заручників

Автор: Роман Тверденко

В Монреалі біля офісу компанії-разработчка ігор Ubisoft відбувається поліцейська операція. В будівлі імовірно є заручники.

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Про це повідомляють канадські видання CBC і Journal de Montreal.

Вулиці біля штаб-квартири компанії перекриті, поліція рекомендує людям уникати перемещания в районі будівлі, де зібралося багато представників правоохоронних органів. Співробітники правоохоронних органів оточили будівлю для можливого проведення спецоперації.

На даху штаб-квартири знаходиться зібралася група людей, вихід на неї забарикадований. ЗМІ заявляють про захоплення людей в заручники, але в поліції поки цю інформацію не підтвердили, заявивши, що інформація перевіряється.

Нагадаємо, в жовтні у Монреалі поліцейські застрелили чоловіка, який ходив по вулиці з ножем. В одному з епізодів він хотів напасти на співробітників поліції.

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