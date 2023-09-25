Монополія на пошук. Нюанси справи Google та як вона вплине на майбутнє Інтернету

Google став монополістом. І багатьом це не подобається

Тиск на Google зростає вже кілька років. Він став наслідком світового консенсусу щодо його домінування на ринку. Після того, як у 2017 році Євросоюз виніс штраф на 2,73 млрд доларів за недобросовісне просування сервісів порівняння цін на товари, тиск регулюючих органів лише посилюється.

У наступні роки ЄС виписав нові штрафи - за вимогу включати додатки Google в оболонки Android, а також за несправедливі умови для розробників, які використовували пошуковий сервіс AdSense.

США взялися за компанію у 2020 році. Тоді коаліція штатів подала позов, звинувативши Google у збереженні незаконної монополії у бізнесі на онлайн-рекламі. Федеральний уряд приєднався до нього, заявивши, що задля цього компанія пішла на низку багатомільярдних угод.

Фото: Google звинувачують у монополізації ринку пошуку та пошукової реклами (Getty Images)

Угоди забезпечили монополію Google у сфері пошуку та пошукової реклами. Остання - це тип контекстної реклами. Його відмінна риса в тому, що на вибір реклами, що демонструється, впливає пошуковий запит користувача.

Іншими словами, Google зберігає статус пошуковика №1 за допомогою нібито нечесних практик. Міністерство юстиції США не подобається, що таким компаніям як Apple, LG, Motorola, Samsung та операторам зв'язку платили величезні суми, щоб google.com ставився за замовчуванням на смартфони з браузерами Safari, Firefox і так далі.

Обвинувачення вважає, що угоди дозволяють Google контролювати близько 90% пошукового ринку та користуватися несправедливою перевагою над конкурентами. Крім того, це створює непереборні бар'єри для потенційних нових конкурентів. Наприклад, на початку 2023 року закрилася пошукова система Neeva, яка свого часу оцінювалася в 250 млн доларів.

У середині вересня нарешті розпочався судовий процес. Загалом він триватиме 10 тижнів, два з яких уже позаду. Міністерство юстиції США намагається довести зловживання Google у сфері рекламних технологій. Позов налічує 139 сторінок і містить заклик до продажу пакета Google Ad Manager з платформою обміну рекламою Doubleclick for Publishers, а також рекламного сервісу Google AdX.

Найзнакова справа за більш ніж 20 років

В рамках процесу очікуються показання таких ключових фігур, як гендиректор Google Сундар Пічаї, а також представників Apple та інших компаній. Як пишуть американські ЗМІ, судовий вердикт може вплинути не лише на політику Google, а й на майбутнє всього Інтернету. Хоча не менш імовірно і те, що техногігант продовжить працювати так, як забажає.

У той же час, програш у цій справі означатиме початок нового витка посилення антимонопольного законодавства, оскільки Мін'юст і Федеральна торгова комісія США ініціюють розгляди проти майже кожної великої технологічної компанії.

Фото: як очікується, гендиректор Google Сундар Пічаї дасть свідчення в суді (ec.europa.eu)

Як пише The New York Times, нинішня справа є найбільш значущою з того часу, як уряд у 1998 році подав до суду на Microsoft за монопольну інтеграцію веб-браузера Microsoft Explorer в операційну систему Windows. Тодішній процес став своєрідною культурною подією і протягом кількох місяців домінував у заголовках новин.

Водночас справа проти Google, швидше за все, набагато спокійніша. По-перше, питання браузерів на зорі епохи Інтернету було більш важливою проблемою, ніж налаштування пошукових систем. По-друге, аргументи уряду США щодо Google можуть бути не настільки хорошими.

Основні аргументи Google

В останньому впевнений старший віце-президент із глобальних питань Кент Вокер. Його аргументація приблизно така: Google вкладає мільярди доларів у своє поширення і це стандартні витрати на маркетинг.

На його думку, ці витрати мало чим відрізняються від того, як виробники продуктів харчування платять за розміщення своєї продукції ближче до каси супермаркету. Більше того, плата за те, щоб google.com встановлювався за промовчанням, фінансує розробку браузерів. Наприклад, компанія Mozilla спрямовує ці кошти на підтримку Firefox та інших проектів.

Ще один момент. За словами Вокера, якщо користувачу не подобається Google, він може змінити пошукову систему за умовчанням за чотири кліка або менше. Хоча й визнає, що у браузерах з іншим пошуковиком більшість все одно переходить на Google.

"Більшість людей, які користуються пошуком на пристроях з операційною системою Windows, використовують Google. Що стоїть за умовчанням, має значення, але це не є визначальним", - додав він в інтерв'ю The Verge.

Він також не погоджується з тезою про повне домінування у сфері пошуку та пошукової реклами. За його словами, щонайменше Amazon вже нав'язує конкуренцію. В останньому фінансовому звіті компанія заявила про зростання доходів від реклами на 22%, порівняно з попереднім роком.

Суть обвинувачень. Та як їх парирують у Google

На старті судового процесу обвинувачення допитало колишнього співробітника Google Кріса Бартона. З 2004 до 2011 року він відповідав за угоди з телефонними операторами.

За його словами, він вів переговори з метою схилити потенційних партнерів до встановлення Google пошуковою системою за умовчанням. В обмін пропонувалася частка доходу, одержуваного від переходів за пошуковою рекламою.

Обвинувачення вважає, що статус Google за умовчанням виключає конкуренцію. Компанія заперечує, оскільки фактично користувача не обмежують, і він "в два кліка" може перейти на конкуруючий пошуковик.

Фото: юрист Джон Шмідтлейн каже, що Google став пошуковиком №1, оскільки це "чудовий продукт" (wc.com)

Експерт Каліфорнійського технологічного інституту Антоніо Ренджел, який спеціалізується на поведінковій економіці, каже, що це не так. Виступаючи від імені Мін'юсту США, він заявив, що через налаштування за замовчуванням користувачі не вдаються до альтернативних можливостей.

Він також не згоден з легкістю перемикання на іншу пошукову систему. На суді він зазначив, що купив смартфон на Android 12, і щоб змінити пошук за замовчуванням з Google на Bing, йому знадобилося 10 кроків.

"Це серйозно впливає на кінцевий вибір", - наголосив він.

Як приклад, експерт навів донорську систему в Європі. Так, у Німеччині люди самі мають вирішувати, чи бути посмертним донором, і лише 12% погоджуються на це. У сусідній Австрії донорство є варіантом за замовчуванням і відповідно показник становить 99%.

За словами Кріса Бартона, він переконував потенційних партнерів у тому, що пошуковик Google приноситиме більше рекламних переходів, а отже, більший дохід, навіть якщо оператори погодяться на номінально нижчий відсоток.

Юрист Google Джон Шмідтлейн на перехресному допиті Ренджела вказав на випадки, коли переважна кількість пошукових запитів проходила через Google, коли за умовчанням стояла інша пошукова система. Наприклад, користувачі смартфонів BlackBerry зі стандартною пошуковою системою Bing у 91% випадків надавали перевагу саме Google.

За його словами, компанія не використовувала угоди для усунення конкурентів, а лише пропонувала "чудовий продукт".

Обвинувачення каже, що ніхто не використовує пошуковик Bing, тому що Google унеможливив це. Адвокати компанії наполягають: ніхто не використовує Bing, бо він поганий. Вони також доводять, що у Microsoft не менше ресурсів для конкуренції, проте користувачі ПК на Windows все одно віддають перевагу Google.

"Якщо Google буде позбавлений можливості конкурувати, це все одно не прискорить Yahoo або DuckDuckGo", - сказав Шмідтлейн про конкурентів.

Адвокат Мін'юсту Кеннет Дінтцер стверджує, що компанія Apple мала намір надати клієнтам екран вибору між Google і Yahoo, але Google гарантував дохід лише за умовчанням. За його словами, цей момент також можна розцінювати як монопольну дію.

"Це колесо обертається вже понад 12 років і завжди повертається на користь Google", - наголосив він.

Він додав, що одного дня Google назвав можливість втрати статусу за умовчанням у Apple "ситуацією з червоним кодом". І цей факт доводить, що компанія усвідомлює цінність таких налаштувань.

Google монополізував ринок онлайн-реклами?

Другий тиждень судового процесу був присвячений рекламі - реальному джерелу доходу від пошуку Google. І обвинувачення вважає, що зловживання тут дозволили йому стати монополістом у деяких аспектах онлайн-реклами.

Як пише Bloomberg, віце-президент з рекламних продуктів Google Джеррі Дішлер підтвердив покази від 2020 року. Зокрема, про те, що компанія вносить зміни до аукціонів із продажу пошукової реклами, щоб досягти цільових показників доходу, підвищуючи ціни на рекламу на цілих 5%.

Фото: Google підвищує ціни на рекламу без відома рекламодавців (Getty Images)

Йдеться про рекламні пропозиції, які з'являються нагорі сторінки результатів у відповідь на пошуковий запит. За словами Дішлера, зміни включають збільшення вартості реклами, і зазвичай Google не повідомляє про це рекламодавцям.

"Ми вважаємо за краще не повідомляти рекламодавцям про зміни ціни", - додав він.

В одному з листів Дішлер із командою обговорювали, як внести зміни до рекламних аукціонів, щоб Google досяг показників доходів за квартал, які фіндиректор Рут Порат повідомила Уолл-стріт.

На суді Дішлер розповів про спосіб заробити більше, не даючи переваг найбільшому учаснику аукціону. Зокрема, при видачі пошукових результатів рекламодавця, що посів перше місце, міняють місцями з другим. В іншому випадку завжди б перемагав Amazon - найбагатший майданчик. Віце-президент не знає, чи це призвело до зростання цін на рекламу, але це точно збільшило доходи Google.

Представник Google відмовився коментувати свідчення Дішлера.

Заяви про практику підвищувати ціни без попередження можуть підтримати аргументи Мін'юсту про незаконну монополію Google.

Що відбувається зараз. І як справа Google вплине на майбутнє Інтернету

Минулого тижня адвокат Google Джон Шмідтлейн просив закрити судовий процес від публіки ще на стадії обговорення цін на рекламу. Але вдалося це зробити після скарги на те, що Мін'юст США на своєму сайті опублікував усі докази у справі.

Окружний суддя Аміт Мехта здивувався, бо Мін'юст не поінформував його перед публікацією. Представник обвинувачення Кеннет Дінтцер вибачився, і у результаті всі документи видалили з публічного доступу. Що у свою чергу призвело до скандалу у ЗМІ.

З того часу засідання відбуваються у закритому режимі. Ані представники Google, ані обвинувачення не відповідають на запити щодо коментарів. На сьогодні немає ухвал ані про доступ до доказів, ані про допуск преси до зали суду. Відомо, що свідчення давав старший віце-президент з машинного навчання та стратегії ШІ Apple Джон Джаннандреа, але без будь-яких подробиць.

Очікується, що процес триватиме до листопада, але у ЗМІ подейкують, що суддя винесе вердикт не раніше почаатку наступного року. То чому ж ця справа може змінити Інтернет?

Якщо суд встановить, що Google порушив антимонопольне законодавство, окружному судді доведеться визначити, як вирішити суперечку. Профільні видання схиляються до двох можливих варіантів. Перший - Google більше не буде встановлюватися як пошукова система за умовчанням. Другий - компанію змусять розділити рекламний бізнес та продати частину активів.

Розподіл компанії поставить під загрозу статус пошуковика №1. Але головне - наслідки для інших технологічних гігантів. Нинішній кейс може стати прецедентом у суперечках із великими компаніями, яких регулярно звинувачують у купівлі чи придушенні конкурентів.