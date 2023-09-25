Монополия на поиск. Нюансы дела Google и как оно повлияет на будущее Интернета

Google стал монополистом. И многим это не нравится

Давление на Google нарастает уже несколько лет. Оно стало следствием мирового консенсуса о его доминировании на рынке. После того, как в 2017 году Евросоюз вынес штраф на 2,73 млрд долларов за недобросовестное продвижение сервисов сравнения цен на товары, давление регулирующих органов лишь усиливается.

В последующие годы ЕС выписал новые штрафы - за требование включать приложения Google в оболочки Android, а также за несправедливые условия для разработчиков, который использовали поисковой сервис AdSense.

США взялись за компанию в 2020 году. Тогда коалиция штатов подала иск, обвинив Google в сохранении незаконной монополии в бизнесе на онлайн-рекламе. Федеральное правительство присоединилось к нему, заявив, что ради этого компания пошла на ряд многомиллиардных сделок.

Фото: Google обвиняют в монополизации рынка поиска и поисковой рекламы (Getty Images)

Сделки обеспечили монополию Google в сфере поиска и поисковой рекламы. Последняя - это тип контекстной рекламы. Его отличительная особенность в том, что на выбор демонстрируемой рекламы влияет поисковый запрос пользователя.

Другими словами, Google сохраняет статус поисковика №1 посредством якобы нечестных практик. Министерство юстиции США не нравится, что таким компаниям, как Apple, LG, Motorola, Samsung и операторам связи платили огромные суммы, чтобы google.com ставился по умолчанию на смартфоны с браузерами Safari, Firefox и так далее.

Обвинение полагает, что сделки позволяют Google контролировать около 90% поискового рынка и пользоваться несправедливым преимуществом над конкурентами. Кроме того, это создает непреодолимые барьеры для потенциальных новых конкурентов. Например, в начале 2023 года закрылась поисковая система Neeva, которая в свое время оценивалась в 250 млн долларов.

В середине сентября наконец-то начался судебный процесс. В общей сложности он продлится 10 недель, две из которых уже позади. Министерство юстиции США пытается доказать злоупотребления Google в сфер рекламных технологий. Иск насчитывает 139 страниц и содержит призыв к продаже пакета Google Ad Manager с платформой для обмена рекламой Doubleclick for Publishers, а также рекламного сервиса Google AdX.

Самое знаковое дело за более чем 20 лет

В рамках процесса ожидаются показания таких ключевых фигур, как гендиректор Google Сундар Пичаи, а также представителей Apple и других компаний. Как пишут американские СМИ, судебный вердикт может повлиять не только на политику Google, но и будущее всего Интернета. Хотя не менее вероятно и то, что техногигант продолжит работать так, как пожелает.

В то же время проигрыш в этом деле будет означать начало нового витка ужесточения антимонопольного законодательства, поскольку Минюст и Федеральная торговая комиссия США инициируют разбирательства против почти каждой крупной технологической компании.

Фото: как ожидается, гендиректор Google Сундар Пичаи даст показания в суде (ec.europa.eu)

Как пишет The New York Times, нынешнее дело является самым значимым с тех пор, как правительство в 1998 году подало в суд на Microsoft за монопольную интеграцию веб-браузера Microsoft Explorer в операционную систему Windows. Тогдашний процесс стал своего рода культурным событием и в течение нескольких месяцев доминировал в заголовках новостей.

Одновременно дело против Google, скорее всего, гораздо спокойнее. Во-первых, вопрос браузеров на заре эпохи Интернета был более важной проблемой, чем настройки поисковиков. Во-вторых, аргументы правительства США в отношении Google могут быть не настолько хороши.

Основные аргументы Google

В последнем уверен старший вице-президент по глобальным вопросам Кент Уокер. Его аргументация примерно в следующем: Google вкладывает миллиарды долларов в свое распространение и это стандартные расходы на маркетинг.

По его мнению, эти расходы мало чем отличаются от того, как производители продуктов питания платят за размещение своей продукции ближе к кассе супермаркета. Более того, плата за то, чтобы google.com устанавливался по умолчанию, финансирует разработку браузеров. Например, компания Mozilla направляет эти средства на поддержку Firefox и других своих проектов.

Еще один момент. По словам Уокера, если пользователю не нравится Google, он может сменить поисковую систему по умолчанию за четыре клика или меньше. Хотя и признает, что в браузерах с другим поисковиком большинство все равно переходит на Google.

"Большинство людей, которые пользуются поиском на устройствах с операционной системой Windows, используют Google. Что стоит по умолчанию, имеет значение, но это не является определяющим", - добавил он в интервью The Verge.

Он также не согласен с тезисом о полном доминировании в сфере поиска и поисковой рекламы. По его словам, как минимум Amazon уже навязывает конкуренцию. В последнем финансовом отчете компания заявила о росте доходов от рекламы на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Суть обвинений. И как их парируют в Google

На старте судебного процесса обвинение допросило бывшего сотрудника Google Криса Бартона. С 2004 по 2011 год он отвечал за сделки с телефонными операторами.

По его словам, он вел переговоры с целью склонить потенциальных партнеров к установке Google поисковой системой по умолчанию. В обмен предлагалась доля дохода, получаемого от переходов на поисковою рекламу.

Обвинение полагает, что статус Google по умолчанию уже исключает конкуренцию. Компания возражает, поскольку фактически пользователя не ограничивают, и он "в два щелчка" может переключиться на конкурирующий поисковик.

Фото: юрист Джон Шмидтлейн говорит, что Google стал поисковиком №1, поскольку это "превосходный продукт" (wc.com)

Эксперт Калифорнийского технологического института Антонио Ренджел, специализирующийся на поведенческой экономике, говорит, что это далеко не так. Выступая от имени Минюста США, он заявил, что из-за настроек по умолчанию пользователи не прибегают к альтернативным возможностям.

Он также не согласен с легкостью переключения на другой поисковик. На суде он отметил, что купил смартфон на Android 12, и чтобы сменить поиск по умолчанию с Google на Bing, ему потребовалось 10 шагов.

"Это серьезно влияет на конечный выбор", - подчеркнул он.

В качестве примера эксперт привел донорскую систему в Европе. Так, в Германии люди сами должны решать, быть ли посмертным донором, и только 12% соглашаются на это. В соседней Австрии донорство является вариантом по умолчанию, и, соответственно, показатель составляет 99%.

По словам Криса Бартона, он убеждал потенциальных партнеров в том, что поисковик Google будет приносить больше рекламных переходов, а, следовательно, больший доход, даже если операторы согласятся на номинально более низкий процент.

Юрист Google Джон Шмидтлейн на перекрестном допросе Ренджела указал на случаи, когда подавляющее число поисковых запросов проходило через Google, когда по умолчанию стоял другой поисковик. Например, пользователи смартфонов BlackBerry со стандартным поисковиком Bing в 91% случаев предпочитали именно Google.

По его словам, компания не использовала сделки для устранения конкурентов, а всего лишь предлагала "превосходный продукт".

Обвинение говорит, что никто не использует поисковик Bing, потому что Google сделал это невозможным. Адвокаты компании настаивают: никто не использует Bing, потому что он плохой. Они также доказывают, что у Microsoft не меньше ресурсов для конкуренции, тем не менее пользователи ПК на Windows все равно предпочитают Google.

"Если Google будет лишен возможности конкурировать, это все равно не ускорит Yahoo или DuckDuckGo", - высказался Шмидтлейн о конкурентах.

Адвокат Минюста Кеннет Динтцер утверждает, что компания Apple намеревалась предоставить клиентам экран выбора между Google и Yahoo, но Google гарантировал доход только при размещении по умолчанию. По его словам, этот момент также можно расценивать как монопольное действие.

"Это колесо вращается уже более 12 лет и всегда поворачивается в пользу Google", - подчеркнул он.

Он добавил, что однажды Google назвал возможность потери статуса по умолчанию в Apple "ситуацией с красным кодом". И этот факт доказывает, что компания осознает ценность подобных настроек.

Google монополизировал рынок онлайн-рекламы?

Вторая неделя судебного процесса была посвящена рекламе - реальном источнике дохода от поиска в Google. И обвинение считает, что злоупотребления здесь позволили ему стать монополистом в некоторых аспектах онлайн-рекламы.

Как пишет Bloomberg, вице-президент по рекламным продуктам Google Джерри Дишлер подтвердил показания от 2020 года. В частности, о том, что компания вносит изменения в аукционы по продаже поисковой рекламы, чтобы достичь целевых показателей дохода, повышая цены на рекламу на целых 5%.

Фото: Google повышает цены на рекламу без ведома рекламодателей (Getty Images)

Речь идет о рекламных предложениях, которые появляются вверху страницы результатов в ответ на поисковый запрос. По словам Дишлера, изменения включают увеличение стоимости рекламы, и обычно Google не сообщает об этом рекламодателям.

"Мы предпочитаем не сообщать рекламодателям об изменениях цены", - добавил он.

В одном из писем Дишлер с командой обсуждали, как внести изменения в рекламные аукционы, чтобы Google достиг показателей доходов за квартал, которые финдиректор Рут Порат сообщила Уолл-стрит.

На суде Дишлер рассказал о способе заработать больше, не давая преимуществ крупнейшему участнику аукциона. В частности, при выдаче поисковых результатов занявшего первое место рекламодателя меняют местами со вторым. В противном случае всегда бы побеждал Amazon -самая богатая площадка. Вице-президент не знает, привело ли это к росту цен на рекламу, но это точно увеличило доходы Google.

Представитель Google отказался комментировать показания Дишлера.

Заявления о практике повышать цены без уведомления могут поддержать аргументы Минюста о незаконной монополии Google.

Что происходит сейчас. И как дело Google повлияет на будущее Интернета

На прошлой неделе адвокат Google Джон Шмидтлейн просил закрыть судебный процесс от публики еще на стадии обсуждения цен на рекламу. Но удалось это сделать после жалобы на то, что Минюст США на своем сайте опубликовал все доказательства в деле.

Окружной судья Амит Мехта удивился, поскольку Минюст не информировал его перед публикацией. Представитель обвинения Кеннет Динтцер извинился, и в итоге все документы удалили из публичного доступа. Что в свою очередь привело к скандалу в СМИ.

С тех пор заседания проходят в закрытом режиме. Ни представители Google, ни обвинения не отвечают на запросы о комментариях. На сегодня нет постановлений ни о доступе к доказательствам, ни о допуске прессы в зал суда. Известно, что показания давал старший вице-президент по машинному обучению и стратегии ИИ Apple Джон Джаннандреа, но без каких-либо подробностей.

Ожидается, что процесс продлится до ноября, но в СМИ поговаривают, что судья вынесет вердикт не раньше начала следующего года. Так почему же это дело может изменить Интернет?

Если суд установит, что Google нарушил антимонопольное законодательство, окружному судье придется определить, как разрешить спор. Профильные издания склоняются к двум возможным вариантам. Первый - Google больше не будет устанавливаться в качестве поисковой системы по умолчанию. Второй - компанию вынудят разделить рекламный бизнес и продать часть активов.

Разделение компании поставит под угрозу статус поисковика №1. Но главное - последствия для других технологических гигантов. Нынешний кейс может стать прецедентом в спорах с крупными компаниями, которых регулярно обвиняют в покупке или удушении конкурентов.