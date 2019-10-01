Монополии на производство "Корвалола" нет, но права на ТМ принадлежат "Фармаку", - Таранчук

Не может быть никакой монополии на производство лекарственного препарата "Корвалол", но любой производитель обязан выпускать такой препарат под собственной торговой маркой, так как ПАО "Фармак" принадлежит право интеллектуальной собственности на торговую марку "Корвалол". Об этом на брифинге заявил директор по правовому обеспечению ПАО "Фармак" Дмитрий Таранчук, передает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

"Когда речь идет о лекарственном препарате, это не может быть объектом любой монополии. Поскольку препарат на примере лекарственного средства "Корвалол", он не охраняется с точки зрения защиты прав интеллектуальной собственности, как сам препарат. То есть, каждый производитель, который разработал и доказал его эффективность, безопасность и вывел на рынок, может это сделать, но под собственным брендом, под собственным названием, которое никоим образом не должно быть похожим до степени смешения с любой другой зарегистрированной торговой маркой в Украине", - отметил Таранчук.

По его словам, "Фармак", как добросовестный субъект рынка лекарственных средств, всегда выступает за добросовестную конкуренцию на рынке лекарственных средств. Однако на рынке существует недобросовестная конкуренция в части противоправного использования обозначения "Корвалол" по имени лекарственного препарата.

"Мы видим на рынке лекарственное средство под ТМ "Корвалол-Дарница", и регистрация такого обозначения и использование обозначения "Корвалол" в этом лекарственном средстве – это нарушение прав интеллектуальной собственности компании "Фармак", - подчеркнул Таранчук.

Он также отметил, что проявление недобросовестной конкуренции именно заключается в использовании чужих брендов.

"То есть, не может быть монополизма на таком рынке, где выпускается препарат "Корвалол", потому что сам "Корвалол" не является защищенным с точки зрения законодательства по интеллектуальной собственности. И я опять повторюсь, любой из тех, кто производит лекарственные средства, может осуществить такую разработку и его производить на рынке, но под своим собственным брендом", - сообщил Таранчук.

Как известно, более 15 лет "Фармак" пытается защитить уникальность торговой марки "Корвалол Corvalolum". Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке - фармацевтическая компания "Дарница" - начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".