Монополії на виробництво "Корвалолу" немає, але права на ТМ належать "Фармаку", - Таранчук

Не може бути ніякої монополії на виробництво лікарського препарату "Корвалол", але будь-який виробник зобов'язаний випускати такий препарат під власною торговою маркою, так як ПАТ "Фармак" належить право інтелектуальної власності на торговельну марку "Корвалол". Про це на брифінгу заявив директор з правового забезпечення ПАТ "Фармак" Дмитро Таранчук, передає РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

"Коли мова йде про лікарський препарат, це не може бути об'єктом будь-якої монополії. Оскільки препарат на прикладі лікарського засобу "Корвалол", він не охороняється з точки зору захисту прав інтелектуальної власності, як сам препарат. Тобто, кожен виробник, який розробив і довів його ефективність, безпеку і вивів на ринок, може це зробити, але під власним брендом, під власною назвою, яке жодним чином не має бути схожим до ступеня змішування з будь-якою іншою зареєстрованою торговою маркою в Україні", - зазначив Таранчук.

За його словами, "Фармак", як добросовісний суб'єкт ринку лікарських засобів, завжди виступає за добросовісну конкуренцію на ринку лікарських засобів. Однак на ринку існує недобросовісна конкуренція в частині протиправного використання позначення "Корвалол" по імені лікарського препарату.

"Ми бачимо на ринку лікарський засіб під ТМ "Корвалол-Дарниця", та реєстрація такого позначення і використання позначення "Корвалол" в цьому лікарському засобі – це порушення прав інтелектуальної власності компанії "Фармак", - підкреслив Таранчук.

Він також зазначив, що прояв недобросовісної конкуренції полягає у використанні чужих брендів.

"Тобто, не може бути монополізму на такому ринку, де випускається препарат "Корвалол", тому що сам "Корвалол" не є захищеним з точки зору законодавства з інтелектуальної власності. І я знову повторюся, будь-який з тих, хто виробляє лікарські засоби, може здійснити таку розробку і його виробляти на ринку, але під своїм власним брендом", - повідомив Таранчук.

Як відомо, понад 15 років "Фармак" намагається захистити унікальність торгової марки "Корвалол Corvalolum". Цю назва компанія зареєструвала в Україні ще в 1993 році. Препарат був визнаний добре відомим, однак конкурент на ринку - фармацевтична компанія "Дарниця" - почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".