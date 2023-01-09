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Моноетнічна держава: ким вважали себе громадяни України у 2022 році

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 11:25
Моноетнічна держава: ким вважали себе громадяни України у 2022 році Фото: українцями вважають себе 95% громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2022 року 95% респондентів пов'язують себе з українською національністю. Менш як 2% вказали російську, 1% - і українську, й російську, а ще 2% - якусь іншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Порівняно з 2017 роком частка української національності зросла на 7%, натомість частка російської зменшилася на 5%, а подвійної - на 2%. Тепер з українською національністю навіть на півдні та сході пов'язують себе 90%, тоді як п'ять років тому було 64%.

Моноетнічна держава: ким вважали себе громадяни України у 2022 році

"Судячи з цих даних, Україна, по суті, перестала бути багатоетнічною державою, бо нетитульні національності становлять усього кілька відсотків населення", - зазначив замовник дослідження Володимир Кулик.

Він вважає, що відповідно, етнополітика не відіграватиме помітної ролі в загальнонаціональному політичному процесі, хоч і залишиться чинником в окремих регіонах та в стосунках України з міжнародними організаціями, перейнятими правами меншин.

"Але одна річ - дбати про класи й радіопрограми мовами меншин, а інша - давати раду їхнім прагненням до автономії або навіть відокремлення, що мусять робити деякі справді багатоетнічні країни (і мусила робити Україна в перше десятиліття незалежності)", - додав Кулік.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 4-27 грудня 2022 року серед 2005 респондентів. На замовлення Володимира Кулика (у рамках гранту Канадського інституту українських студій) були додані запитання, що стосуються мови та ідентичності. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у грудні 2022 року більшість українців (58%) не вважають російську мову важливою. Натомість українську мову вважає неважливою тільки 1% респондентів.

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