Курс долара Економіка Авто Tech

monobank запустив спільні картки: тепер можна ділити рахунок із близькими

Фото: monobank запустив спільні карти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У monobank з'явилася нова опція - спільні картки. Тепер користувачі можуть ділити один рахунок із близькими, встановлювати ліміт витрат і контролювати операції просто в застосунку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram Олега Гороховського.

У застосунку monobank відсьогодні з'явилася можливість користуватися спільною карткою.

Якщо раніше для ведення спільного бюджету потрібно було переказувати гроші з картки на картку або передавати фізичну картку, то тепер процес став значно простішим.

Щоб створити спільну картку, необхідно оновити застосунок і під своєю карткою натиснути кнопку "Відкрити доступ".

Далі можна вибрати близьку людину і встановити місячний ліміт витрат. Після цього  користувач отримає власну картку з унікальним номером, але спільним балансом.

"Щоб усе було і зручно, і по закону, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером. Але баланс на ній спільний із вашим", - пояснили  у monobank. 

Особа, яка відкрила доступ, бачитиме усі витрати з рахунку, а користувач спільної картки - лише свої транзакції. Отримувач додаткової карти може оплачувати покупки-онлайн, пробити перекази, додавати карту в Apple Pay та Google Pay.

Одночасно можна мати до 3-х додаткових карток на один рахунок. Окрім того, в будь-який момент спільний доступ можна закрити.

