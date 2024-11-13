Monobank закликає українців терміново замінити карти: у чому причина

Також у сповіщенні банку пояснюється, що починаючи з 25 листопада, для карток Mastercard більше не буде доступний кешбек.

Відомо, що до кінця 2024 року старі картки взагалі припинять роботу для витрат.

У зв’язку з цим Monobank рекомендує клієнтам заздалегідь замінити свої картки на Visa, аби уникнути незручностей і зберегти всі наявні переваги, такі як кешбек.

Рішення Monobank продиктоване змінами в регулюванні умов для банківських карток, які вплинули на прибутковість банків.

Зокрема, зниження міжбанківської комісії (інтерчейндж) з 1,6% до 0,7%, а також збільшення податку на прибуток банків до 50% значно ускладнили можливості для підтримки вигідних умов для клієнтів.

У партнерстві з Visa Monobank обіцяє зберегти рівень обслуговування і забезпечити всі ті ж умови користування, до яких звикли клієнти.

Важливо зазначити, що для зручності, всі кошти, надіслані на старий номер картки, автоматично надходитимуть на новий рахунок Visa.

Фото: сповіщення Monobank (РБК-Україна)

У матеріалі РБК-Україна ви можете детальніше ознайомитися із тим, як відмова Monobank від співпраці з Mastercard вплине на клієнтів банку.