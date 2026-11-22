Мета збору - 40 млн гривень. Кошти спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів разом з фондом "Спільнота Стерненка".

"Ціль амбітна, тому дуже чекаємо ваших привітань!" - написав Гороховський.

Зазначимо, що сам monobank переказав на банку 5 млн гривень.

Підтримати збір і взяти участь у розіграші цінних призів можна за посиланням.

Як долучитися та які призи можна виграти

За будь-яку суму пожертви користувачі гарантовано отримають ексклюзивний святковий скін для картки у застосунку.

За будь-який донат користувачі отримають святковий скін для картки в застосунку

Окрім цього, серед усіх, хто зробить донат від 99 гривень, розіграють:

9 грошових призів по 99 999 гривень;

9 зарядних станцій Marstek;

99 наборів фірмового мерчу від monobank.

Умови участі передбачають, що кожні 99 гривень в одному платежі дорівнюють одному шансу на перемогу - відповідно, більша сума внеску збільшує ймовірність виграшу.