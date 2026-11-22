Цель сбора - 40 млн гривен. Средства будут направлены на закупку дронов-перехватчиков вместе с фондом "Спільнота Стерненка".

"Цель амбициозная, поэтому очень ждем ваших поздравлений!" - написал Гороховский.

Отметим, что сам monobank перечислил на банку 5 млн гривен.

Поддержать сбор и принять участие в розыгрыше ценных призов можно по ссылке.

Как присоединиться и какие призы можно выиграть

За любую сумму пожертвования пользователи гарантированно получат эксклюзивный праздничный скин для карты в приложении.

За любой донат пользователи получат праздничный скин для карты в приложении

Кроме того, среди всех, кто сделает донат от 99 гривен, разыграют:

9 денежных призов по 99999 гривен;

9 зарядных станций Marstek;

99 наборов фирменного мерча от monobank.

Условия участия предполагают, что каждые 99 гривен в одном платеже равны одному шансу на победу - соответственно, большая сумма вклада увеличивает вероятность выигрыша.