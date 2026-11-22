monobank святкує 9 років і відкрив збір на 40 млн грн: які призи розіграють
monobank відзначає дев'яту річницю роботи. З нагоди дня народження необанк оголосив великий благодійний збір на дрони-перехоплювачі реактивних "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Олега Гороховського.
Мета збору - 40 млн гривень. Кошти спрямують на закупівлю дронів-перехоплювачів разом з фондом "Спільнота Стерненка".
"Ціль амбітна, тому дуже чекаємо ваших привітань!" - написав Гороховський.
Зазначимо, що сам monobank переказав на банку 5 млн гривень.
Підтримати збір і взяти участь у розіграші цінних призів можна за посиланням.
Як долучитися та які призи можна виграти
За будь-яку суму пожертви користувачі гарантовано отримають ексклюзивний святковий скін для картки у застосунку.
Окрім цього, серед усіх, хто зробить донат від 99 гривень, розіграють:
- 9 грошових призів по 99 999 гривень;
- 9 зарядних станцій Marstek;
- 99 наборів фірмового мерчу від monobank.
Умови участі передбачають, що кожні 99 гривень в одному платежі дорівнюють одному шансу на перемогу - відповідно, більша сума внеску збільшує ймовірність виграшу.
Переможців розіграшу визначать та оприлюднять на офіційному сайті ініціативи 25 листопада.
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