monobank празднует 9 лет и открыл сбор на 40 млн грн: какие призы разыграют
monobank отмечает девятую годовщину работы. По случаю дня рождения необанк объявил большой благотворительный сбор на дроны-перехватчики реактивных "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram- канал Олега Гороховского.
Цель сбора - 40 млн гривен. Средства будут направлены на закупку дронов-перехватчиков вместе с фондом "Спільнота Стерненка".
"Цель амбициозная, поэтому очень ждем ваших поздравлений!" - написал Гороховский.
Отметим, что сам monobank перечислил на банку 5 млн гривен.
Поддержать сбор и принять участие в розыгрыше ценных призов можно по ссылке.
Как присоединиться и какие призы можно выиграть
За любую сумму пожертвования пользователи гарантированно получат эксклюзивный праздничный скин для карты в приложении.
Кроме того, среди всех, кто сделает донат от 99 гривен, разыграют:
- 9 денежных призов по 99999 гривен;
- 9 зарядных станций Marstek;
- 99 наборов фирменного мерча от monobank.
Условия участия предполагают, что каждые 99 гривен в одном платеже равны одному шансу на победу - соответственно, большая сумма вклада увеличивает вероятность выигрыша.
Победителей розыгрыша определят и обнародуют на официальном сайте инициативы 25 ноября.
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