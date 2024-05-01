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У Monobank стався збій: що не працює

Фото: у роботі Monobank стався збій 1 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Збій у Monobank стався у середу, 1 травня. Фіксують проблеми у роботі мобільного застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника Monobank Олега Гороховського у Telegram.

"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", - написав він.

Як повідомляють користувачі, мобільний застосунок Monobank перестав завантажуватися, не працює авторизація. 

Деякі користувачі також фіксують проблеми з транзакціями. 

Оновлено о 13:10

Олег Гороховський повідомив, що стабільну роботу застосунку Monobank відновили. Фахівці з'ясовують причини збою.

 

Варто зазначити, що Monobank є одним з найпопулярніших банків в Україні. Він працює онлайн, а картку можна оформити за кілька хвилин. Monobank не має відділень, але фізичну карту отримати можна.

Нагадаємо, що у січні стався масштабний у Monobank. Як повідомляло керівництву банку, хакери масовано і безперервно атакували систему.

Останній збій у Monobank був 16 квітня. Тоді теж фіксувалися проблеми зі входом у застосунок.

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