В Monobank произошел сбой: что не работает

Стоит отметить, что Monobank является одним из самых популярных банков в Украине. Он работает онлайн, а карту можно оформить за несколько минут. У Monobank нет отделений, но физическую карту получить можно.

Напомним, что в январе произошел масштабный у Monobank. Как сообщало руководству банка, хакеры массированно и непрерывно атаковали систему.

Последний сбой у Monobank был 16 апреля. Тогда тоже фиксировались проблемы со входом в приложение.

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