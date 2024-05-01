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В Monobank произошел сбой: что не работает

Фото: в работе Monobank произошел сбой 1 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сбой в Monobank произошел в среду, 1 мая. Фиксируют проблемы в работе мобильного приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совладельца Monobank Олега Гороховского в Telegram.

"Сбой в приложении. Исправляем. Прошу прощения у всех, кого подводим", - написал он.

Как сообщают пользователи, мобильное приложение Monobank перестало загружаться, не работает авторизация.

Некоторые пользователи также фиксируют проблемы с транзакциями.

Обновлено в 13:10

Олег Гороховский сообщил, что стабильную работу приложения Monobank возобновили. Специалисты выясняют причины сбоя.

Стоит отметить, что Monobank является одним из самых популярных банков в Украине. Он работает онлайн, а карту можно оформить за несколько минут. У Monobank нет отделений, но физическую карту получить можно.

Напомним, что в январе произошел масштабный у Monobank. Как сообщало руководству банка, хакеры массированно и непрерывно атаковали систему.

Последний сбой у Monobank был 16 апреля. Тогда тоже фиксировались проблемы со входом в приложение.

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монобанкMonobank