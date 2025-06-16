Monobank пропонує 1% кешбеку підприємствам за зарплати на свої картки

Monobank хоче змінити підхід до зарплатних проєктів. Він стимулює компанії перейти на його картки, виплачуючи їм грошовий кешбек.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського в Telegram.
Гороховський повідомив, що банк деякий час тому зайнявся залученням клієнтів на отримання зарплати в Монобанк. Зараз зарплату через банк виплачує 530 юросіб та отримує 94 тисяч співробітників.
"Як зробити так, щоб корпоративні клієнти вибрали нас, тобто перейшли на зарплатне обслуговування до нас і перевели своїх співробітників?"- написав він.
На його думку, це питання, яке можна вирішити за гроші.
"Ми платимо 1% кешбек підприємству від суми заробітної плати, що вони виплатили на наші картки своїм співробітникам. Такого не робив ніхто, ніколи й ніде", - повідомив Гороховський.
Співзасновник Monobank звернувся до розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів: "Зекономте державі гроші - не виплачуйте зарплати по-старому. Отримайте раціональний кешбек".
Monobank - це перший в Україні банк, що працює виключно через застосунок без фізичних відділень. Запущений у листопаді 2017 року Fintech Band у партнерстві з Універсал Банком.
Банк пропонує кредитні та дебетові карти. Станом на початок 2025 року Monobank обслуговує близько 9,8 млн активних карт і займає друге місце серед банків за цим показником. Також він входить до трійки лідерів за обсягом депозитів - близько 108 млрд гривень.
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