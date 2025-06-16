Monobank предлагает 1% кешбэка предприятиям за зарплаты на свои карты

Monobank хочет изменить подход к зарплатным проектам. Он стимулирует компании перейти на его карты, выплачивая им денежный кешбэк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского в Telegram.

Гороховский сообщил, что банк некоторое время назад занялся привлечением клиентов на получение зарплаты в Монобанке. Сейчас зарплату через банк выплачивает 530 юрлиц и получает 94 тысяч сотрудников.

"Как сделать так, чтобы корпоративные клиенты выбрали нас, то есть перешли на зарплатное обслуживание к нам и перевели своих сотрудников?" - написал он.

По его мнению, это вопрос, который можно решить за деньги.

"Мы платим 1% кешбэк предприятию от суммы заработной платы, которую они выплатили на наши карты своим сотрудникам. Такого не делал никто, никогда и нигде", - сообщил Гороховский.

Соучредитель Monobank обратился к распорядителям бюджетных средств всех уровней: "Сэкономьте государству деньги - не выплачивайте зарплаты по старинке. Получите рациональный кешбэк".