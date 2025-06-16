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Monobank предлагает 1% кешбэка предприятиям за зарплаты на свои карты

Украина, Понедельник 16 июня 2025 14:03
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Monobank предлагает 1% кешбэка предприятиям за зарплаты на свои карты Фото: Monobank будет платить кешбэк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Monobank хочет изменить подход к зарплатным проектам. Он стимулирует компании перейти на его карты, выплачивая им денежный кешбэк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского в Telegram.

Гороховский сообщил, что банк некоторое время назад занялся привлечением клиентов на получение зарплаты в Монобанке. Сейчас зарплату через банк выплачивает 530 юрлиц и получает 94 тысяч сотрудников.

"Как сделать так, чтобы корпоративные клиенты выбрали нас, то есть перешли на зарплатное обслуживание к нам и перевели своих сотрудников?" - написал он.

По его мнению, это вопрос, который можно решить за деньги.

"Мы платим 1% кешбэк предприятию от суммы заработной платы, которую они выплатили на наши карты своим сотрудникам. Такого не делал никто, никогда и нигде", - сообщил Гороховский.

Соучредитель Monobank обратился к распорядителям бюджетных средств всех уровней: "Сэкономьте государству деньги - не выплачивайте зарплаты по старинке. Получите рациональный кешбэк".

Monobank в Украине

Monobank - это первый в Украине банк, работающий исключительно через приложение без физических отделений. Запущен в ноябре 2017 года Fintech Band в партнерстве с Универсал Банком.

Банк предлагает кредитные и дебетовые карты. По состоянию на начало 2025 года Monobank обслуживает около 9,8 млн активных карт и занимает второе место среди банков по этому показателю. Также он входит в тройку лидеров по объему депозитов - около 108 млрд гривен.

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