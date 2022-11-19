Monobank призупинить роботу: названі терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00.30 до 05.00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах", - йдеться у повідомленні.

За словами Гороховського, під час технічних робіт тимчасово не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок та розстрочок. Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції з карток (платежі, поповнення, перекази).

"Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними", - зазначив Гороховський.