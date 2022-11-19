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Monobank призупинить роботу: названі терміни

Фото: Monobank тимчасово призупинить роботу.
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 19 листопада, Monobank призупинить роботу у зв'язку із підготовкою до блекауту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00.30 до 05.00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах", - йдеться у повідомленні.

За словами Гороховського, під час технічних робіт тимчасово не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок та розстрочок. Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції з карток (платежі, поповнення, перекази).

"Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними", - зазначив Гороховський.

Раніше повідомлялося, що у середу, 2 листопада, у роботі Monobank стався збій. У клієнтів виникали складнощі з додатком та при переказі коштів.

Також ми писали, що Monobank попередив про підвищення відсотка за зняття готівки. Нове правило почне діяти вже з вересня цього року.

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