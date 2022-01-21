У Monobank появятся банкоматы: фото

В Украине скоро появятся банкоматы Monobank. Стало известно, как они будут выглядеть.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу одного из сооснователей Monobank Олега Гороховского.
По его словам, у каждого банкомата будет кличка.
"Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка!", - написал он и опубликовал фото.
"Предлагайте ваши варианты имен и те кошачьи имена, которые наберут больше всего ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч", - добавил Гороховский.