У Monobank з'являться банкомати: фото

В Україні скоро з'являться банкомати Monobank. Стало відомо, як вони будуть виглядати.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку одного із співзасновників Monobank Олега Гороховського.
За його словами, у кожного банкомату буде кличка.
"Вже незабаром з'являться наші банкомати... Зустрічайте! Рижик, Доббі і Царапка!",- написав він і опублікував фото, як вони будуть виглядати.
"Пропонуйте ваші варіанти імен і ті котячі імена, які наберуть найбільше ваших лайків, дістануться п'яти нашим котоматам, а автори цих п'яти коментарів отримають наші платинові карти, монопиво і мерч", - додав Гороховський.
Нагадаємо, цей банк бере участь у програмі "єПідтримка" щодо виплати "ковідної тисячі" вакцинованим українцям.
З 11 січня клієнти Monobank, які оформили картку "єПідтримка", також можуть замовити пластик до неї з доставкою на обране відділення "Нової Пошти".