У Monobank з'являться банкомати: фото

За його словами, у кожного банкомату буде кличка.

"Вже незабаром з'являться наші банкомати... Зустрічайте! Рижик, Доббі і Царапка!",- написав він і опублікував фото, як вони будуть виглядати.

"Пропонуйте ваші варіанти імен і ті котячі імена, які наберуть найбільше ваших лайків, дістануться п'яти нашим котоматам, а автори цих п'яти коментарів отримають наші платинові карти, монопиво і мерч", - додав Гороховський.