RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Monobank з'являться банкомати: фото

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скоро з'являться банкомати Monobank. Стало відомо, як вони будуть виглядати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку одного із співзасновників Monobank Олега Гороховського.

За його словами, у кожного банкомату буде кличка.

"Вже незабаром з'являться наші банкомати... Зустрічайте! Рижик, Доббі і Царапка!",- написав він і опублікував фото, як вони будуть виглядати.

"Пропонуйте ваші варіанти імен і ті котячі імена, які наберуть найбільше ваших лайків, дістануться п'яти нашим котоматам, а автори цих п'яти коментарів отримають наші платинові карти, монопиво і мерч", - додав Гороховський.

Нагадаємо, цей банк бере участь у програмі "єПідтримка" щодо виплати "ковідної тисячі" вакцинованим українцям.

З 11 січня клієнти Monobank, які оформили картку "єПідтримка", також можуть замовити пластик до неї з доставкою на обране відділення "Нової Пошти".

Читайте РБК-Україна в Google News
банкиMonobank