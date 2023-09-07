Monobank починає доставку карток у 180 країн світу: як замовити

"Ми запускаємо міжнародну доставку фізичних карт mono у більш ніж 180 країн", - написав він.

За його словами, картки можуть отримати діючі клієнти Monobank або резиденти України.

Для того, щоб замовити доставку картки, необхідно оновити програму Monobank на смартфоні та вибрати в меню послугу "Оформлення фізичної картки".

Monobank

Нагадаємо, що Monobank - популярний віртуальний банк України. Він працює на ліцензії "Універсал банку".

Ще торік кількість користувачів Monobank перевищила 6 мільйонів людей.

Варто зауважити, що раніше у додатку Monobank зникла одна з функцій. Українці скаржаться, що тепер не можна запровадити дані лічильника за газ.