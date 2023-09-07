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Monobank начинает доставку карт в 180 стран мира: как заказать

Фото: Monobank начинает доставку карт в 180 стран мира (kotcredit.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Monobank запускает международную доставку физических карт. Теперь их могут получить жители 180 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского в Facebook.

"Мы запускаем международную доставку физических карт mono в более чем 180 стран", - написал он. 

По его словам, карты могут получить уже действующие клиенты Monobank или резиденты Украины. 

Для того, чтобы заказать доставку карты, необходимо обновить приложение Monobank на смартфоне и выбрать в меню услугу "Оформление физической карты". 

Monobank

Напомним, что Monobank - популярный виртуальный банк Украины. Он работает на лицензии "Универсал банка". 

Еще в прошлом году количество пользователей Monobank превысило 6 миллионов человек. 

Стоит заметить, что ранее в приложении Monobank исчезла одна из функций. Украинцы жалуются, что теперь нельзя ввести данные счетчика за газ.

 

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