Monobank начинает доставку карт в 180 стран мира: как заказать

"Мы запускаем международную доставку физических карт mono в более чем 180 стран", - написал он.

По его словам, карты могут получить уже действующие клиенты Monobank или резиденты Украины.

Для того, чтобы заказать доставку карты, необходимо обновить приложение Monobank на смартфоне и выбрать в меню услугу "Оформление физической карты".

Monobank

Напомним, что Monobank - популярный виртуальный банк Украины. Он работает на лицензии "Универсал банка".

Еще в прошлом году количество пользователей Monobank превысило 6 миллионов человек.

Стоит заметить, что ранее в приложении Monobank исчезла одна из функций. Украинцы жалуются, что теперь нельзя ввести данные счетчика за газ.