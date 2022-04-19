UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Монобанк передумал закрывать счета клиентов, выехавших в Крым и ОРДЛО

Фото: сооснователь Монобанка Олег Гороховский (instagram com gorokhovsky)
Автор: Юлия Бойко

Украинский "Монобанк" не будет закрывать счета своих клиентов, которые находятся в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Но прекращает обслуживание тех, кто находится в России, Беларуси и ряде других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook сооснователя Monobank Олега Гороховского.

По его словам, решение о прекращении обслуживания клиентов, которые до 24 февраля 2022 выехали на территории временно оккупированных Крыма, Донецка и Луганска, оказалось спорным.

"Конечно же, мы не примем решение, которое вызывает недовольство у более чем 30% опрошенных. Мы не будем закрывать счета клиентам, выехавшим до 24.02 в Крым и в ОРДЛО", - отметил он.

Напомним, вчера стало известно, что "Монобанк" хотел закрыть счета тех, кто не покинул Крым, ОРДЛО, Россию, Беларусь, Северную Корею, Эритрею и Сирию. В общей сложности мера должна была коснуться более 11 000 клиентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
монобанкВойна России против Украины