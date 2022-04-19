Монобанк передумав закривати рахунки клієнтів, які виїхали до Криму й ОРДЛО

Український "Монобанк" не закриватиме рахунки своїх клієнтів, які знаходяться в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей. Але припиняє обслуговування тих, хто знаходиться в Росії, Білорусі та низці інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook співзасновника Monobank Олега Гороховського.

За його словами, рішення про припинення обслуговування клієнтів, які до 24 лютого 2022 виїхали на території тимчасово окупованих Криму, Донецька і Луганська, виявилося спірним.

"Звичайно ж, ми не приймемо рішення, яке викликає невдоволення у більш ніж 30% опитаних. Ми не будемо закривати рахунки клієнтам, які виїхали до 24.02 в Крим і в ОРДЛО", - зазначив він.