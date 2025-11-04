monobank оголосив переможців "Лимонної лихоманки": хто отримав авто, квартиру й мільйон гривень

Представники monobank провели урочисте вручення нагород переможцям акції "Лимонна лихоманка". Серед головних подарунків - чотири автомобілі, квартира та чек на мільйон гривень.

Фото: переможці акції "Лимонна лихорадка" від monobank (t.me/OGoMono)

Подія пройшла у святковій атмосфері. "Усі переможці мали дуже щасливий вигляд, і ми також радіємо, що лимонне божевілля завершилося на чудовій ноті", - зазначили в monobank.

Головний приз (1 млн грн) отримав директор благодійного фонду Артем Харченко.

Фото: головний приз отримав Артем Харченко (t.me/OGoMono)

Власником квартири став Юрій Хорошун, якому вручили сертифікат та ключі від нового житла.

Фото: квартира дісталася Юрію Хорошуну (t.me/OGoMono)

Ключі від чотирьох автомобілів BMW 3 Series отримали Валентин Мельник, Олесь Рубіновський, Михайло Михайлик та Єлизавета Кушманцева.

Фото: чотирьом переможцям акції вручили ключі від авто BMW 3 Series (t.me/OGoMono)

За даними банку, участь в акції взяли мільйони користувачів. Щонайменше один "лимон" зібрали 3,54 мільйона осіб, десять - понад 3,1 мільйона, а п’ятдесят - понад 740 тисяч. Загалом під час гри користувачі зібрали понад 110 мільйонів "лимонів".

Найшвидший учасник упорався зі збором усіх 50 "лимонів" за 62 хвилини. Також у межах акції 4 830 користувачів змінили ім’я у застосунку на "Лимон".