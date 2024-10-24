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У Monobank можна підключити eSIM-карти: як це зробити

Фото: eSIM-карти тепер у Monobank (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Творожнікова

У застосунку Monobank вже декілька років можна підключити eSIM операторів Vodafone і lifecell. Проте віднедавна там з’явилася можливість підключити ще одного мобільного оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram співзасновника Monobank Олега Гороховського.

Тепер у застосунку Monobank можна підключити eSIM від усіх ключових операторів України. А саме, від Kyivstar, Vodafone та lifecell. За словами Гороховського, з моменту запуску функції користувачі підключили вже 323500 номерів.

"І це доволі зручно, бо у вас є додатковий номер без походів у магазини операторів, без зайвих розмов та пропозицій", - повідомив співзасновник.

Щобільше, при купівлі нового телефону переносити eSIM з девайсу на девайс можна через застосунок Monobank. Для цього потрібно лише зайти в розділ "Ще".

Як підключити eSIM у Monobank

Для купівлі та активації eSIM у застосунку Monobank потрібно:

1. У розділі "Ще" оберіть функцію "Мобільний зв’язок" та виберіть тариф бажаного мобільного оператора;

2. Оберіть один з 5 запропонованих номерів телефону або ж залишіть свій при наявності SIM-карти від цього оператора;

3. Придбайте eSIM та відскануйте отриманий QR-код, натиснувши на нього;

4. Активуйте власний профіль з вказуванням загальних даних (ПІБ, дата народження, паспорті дані тощо).

Нагадаємо, Monobank запустив магазин market by mono. За словами власника monobank Олега Гороховського, на маркетплейсі мають бути привабливі умови для покупців і партнерів. Товари можна буде придбати за програмою "Покупка частинами" без переплат і прихованих комісій. Для партнерів обіцяють від 3 до 5 разів нижчі тарифи, ніж у конкурентів.

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