В Monobank можно подключить eSIM-карты: как это сделать

Теперь в приложении Monobank можно подключить eSIM от всех ключевых операторов Украины. А именно, от Kyivstar, Vodafone и lifecell. По словам Гороховского, с момента запуска функции пользователи подключили уже 323 500 номеров.

"И это достаточно удобно, потому что у вас есть дополнительный номер без походов в магазины операторов, без лишних разговоров и предложений", - сообщил соучредитель.

Более того, при покупке нового телефона переносить eSIM с девайса на девайс можно через приложение Monobank. Для этого нужно только зайти в раздел "Ще".

Как подключить eSIM в Monobank

Для покупки и активации eSIM в приложении Monobank необходимо:

1. В разделе "Ще" выберите функцию "Мобільний зв’язок" и выберите тариф желаемого мобильного оператора;

2. Выберите один из 5 предложенных номеров телефона или оставьте свой при наличии SIM-карты от этого оператора;

3. Приобретите eSIM и отсканируйте полученный QR-код, нажав на него;

4. Активируйте собственный профиль с указанием общих данных (ФИО, дата рождения, паспортные данные и т.д.).