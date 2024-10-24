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В Monobank можно подключить eSIM-карты: как это сделать

Фото: eSIM-карты теперь в Monobank (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Творожникова

В приложении Monobank уже несколько лет можно подключить еSIM операторов Vodafone и lifeсell. Однако недавно там появилась возможность подключить еще одного мобильного оператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Теперь в приложении Monobank можно подключить eSIM от всех ключевых операторов Украины. А именно, от Kyivstar, Vodafone и lifecell. По словам Гороховского, с момента запуска функции пользователи подключили уже 323 500 номеров.

"И это достаточно удобно, потому что у вас есть дополнительный номер без походов в магазины операторов, без лишних разговоров и предложений", - сообщил соучредитель.

Более того, при покупке нового телефона переносить eSIM с девайса на девайс можно через приложение Monobank. Для этого нужно только зайти в раздел "Ще".

Как подключить eSIM в Monobank

Для покупки и активации eSIM в приложении Monobank необходимо:

1. В разделе "Ще" выберите функцию "Мобільний зв’язок" и выберите тариф желаемого мобильного оператора;

2. Выберите один из 5 предложенных номеров телефона или оставьте свой при наличии SIM-карты от этого оператора;

3. Приобретите eSIM и отсканируйте полученный QR-код, нажав на него;

4. Активируйте собственный профиль с указанием общих данных (ФИО, дата рождения, паспортные данные и т.д.).

Напомним, Monobank запустил магазин market by mono. По словам владельца monobank Олега Гороховского, на маркетплейсе должны быть привлекательные условия для покупателей и партнеров. Товары можно будет приобрести по программе "Покупка частинами" без переплат и скрытых комиссий. Для партнеров обещают в 3-5 раз более низкие тарифы, чем у конкурентов.

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