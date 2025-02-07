Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" оголосив про припинення роботи сьогодні, 7 лютого. Це відбулось невдовзі після злому боту, куди збиралася інформація від людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Беларускі Гаюн ".

"Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" зупиняє свою роботу", - йдеться в заяві.

Водночас нещодавно стало відомо, що бот проєкту, куди збиралася інформація від людей, зламали.

Засновник Антон Мотолько зізнавався, що їм не відомо, який обсяг даних могли вивантажити за той час, поки у стороннього акаунта був доступ до даних проєкту.

"Ми не знаємо, який обсяг даних міг бути вивантажений за той час, поки у стороннього акаунта був доступ. Я хочу відразу сказати, що в цій ситуації спрацювала людська помилка, і ця помилка була моєю", - заявив Мотолько.

Проект "Білоруський Гаюн" добре відомий українцям з перших днів повномасштабного російського вторгнення, коли агресори наступали зокрема і з території Білорусі.

Нагадаємо, що проєкт займався моніторингом військової активності в Білорусі. Зокрема, розповідав про російські безпілотники, які іноді залітають на територію країни.

Зауважимо, що РБК-Україна на початку року поспілкувалося з Мотольком на дуже широке коло тем. Серед них зокрема торкнулись "виборів" президента Білорусі 26 січня, перспективи повалення режиму самопроголошеного лідера Білорусі Лукашенка, його зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним та роботу "Білоруського Гаюна" в нинішніх умовах.