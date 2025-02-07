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Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" объявил о прекращении работы

Украина, Пятница 07 февраля 2025 15:21
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Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" объявил о прекращении работы Фото: "Беларускі Гаюн" объявил о прекращении работы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" объявил о прекращении работы сегодня, 7 февраля. Это произошло вскоре после взлома бота, куда собиралась информация от людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

"Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" останавливает свою работу", - говорится в заявлении.

В то же время недавно стало известно, что бот проекта, куда собиралась информация от людей, взломали.

Основатель Антон Мотолько признавался, что им не известно, какой объем данных могли выгрузить за то время, пока у стороннего аккаунта был доступ к данным проекта.

"Мы не знаем, какой объем данных мог быть выгружен за то время, пока у стороннего аккаунта был доступ. Я хочу сразу сказать, что в этой ситуации сработала человеческая ошибка, и эта ошибка была моей", - заявил Мотолько.

Проект "Белорусский Гаюн" хорошо известен украинцам с первых дней полномасштабного российского вторжения, когда агрессоры наступали в том числе и с территории Беларуси.

Напомним, что проект занимался мониторингом военной активности в Беларуси. В частности, рассказывал о российских беспилотниках, которые иногда залетают на территорию страны.

Заметим, что РБК-Украина в начале года пообщалось с Мотольком на очень широкий круг тем. Среди них в частности коснулись "выборов" президента Беларуси 26 января, перспективы свержения режима самопровозглашенного лидера Беларуси Лукашенко, его связи с российским диктатором Владимиром Путиным и работу "Белорусского Гаюна" в нынешних условиях.

Сам основатель, как и сотни тысяч других белорусов, сейчас живет за границей и вернуться не может, ведь режим Лукашенко выдвинул против него обвинения сразу по 12 статьям уголовного кодекса.

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