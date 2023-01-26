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Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Постійні моніторингові місії у складі експертів МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських атомних електростанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських АЕС на запит уряду", - йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.

Шмигаль також висловив подяку генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та нагадав, що Кабмін працює над тим, щоб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Згодом стало відомо, що МАГАТЕ вже закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

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