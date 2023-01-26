Моніторингові місії МАГАТЕ запрацювали на всіх АЕС в Україні, - Шмигаль

Постійні моніторингові місії у складі експертів МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських атомних електростанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Шмигаль також висловив подяку генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі та нагадав, що Кабмін працює над тим, щоб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

"Постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх українських АЕС на запит уряду", - йдеться у повідомленні прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Згодом стало відомо, що МАГАТЕ вже закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

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